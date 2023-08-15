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Spor

Anze Macek: Luka Doncic, bütün yaz boyunca çalıştı

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in özel antrenörü Anze Macek, yıldız oyuncunun tüm yaz dönemini vücut çalışarak geçirdiğini belirtti.

15 Ağustos 2023 Salı 19:12 - Güncelleme:
Anze Macek: Luka Doncic, bütün yaz boyunca çalıştı
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Doncic, sezon ilerledikçe kendisini formdan düşürme eğiliminde olan kötü alışkanlıkları nedeniyle hayranlardan, oyunculardan ve medyadan eleştiriler alıyordu.

Maček, Luka'nın hem Slovenya Milli takımı, hem de Mavericks için formda kalabilmek adına her zamankinden daha motive olduğunu öne sürdü:

"Luka'nın geçtiğimiz sezon bittikten sonra oldukça motive olduğunu doğrulayabilirim. Bu konuda bir şeyler yapmak istemişti. NBA sezonunun sona erme şekli, onu gaza getiren şey oldu. Antrenman yapmadığı günler çok nadirdi. Yapmıyorsa da genelde başka sorumlulukları olduğu içindi. Kariyerinde bu kadar iyi hazırlandığı başka bir dönem olmamıştı.

ABD'ye gittiğinde fiziksel kondisyonunda düşüş olmamasına dikkat etmek zorunda. Bu nedenle, Milli takım sezonu bittikten sonra bile yapacak çok işi var. Slovenya'da oluşturduğu yaşam tarzını orada da sürdürmesi gerekiyor."

Maček, geçtiğimiz sezon Dallas'ın playoffları kaçırmasının, Luka'nın formda olmaya yönelik tutumunu nasıl değiştirdiğini de açıkladı:

"Dallas'tan gelişinden kısa bir süre sonra aramızda dürüstçe konuşmuştuk. Elimizdeki zamanın büyük bir avantaj olduğunu anladık. Ona bu yaz kendisine yapılan tüm bu olumsuz ve art niyetli yorumları sonsuza dek susturabileceğini söyledim. Ama zaten bunların hiçbiri kendisini etkilemiyormuş."

Doncic geçtiğimiz sezonu 32.4 sayı, 8.6 ribaund ve 8.0 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.

  • yıldız oyuncu
  • özel antrenör
  • vücut çalışması

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