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Spor

Arabistan'da Benzema krizi! Antremanlara çıkmıyor

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a dev bir maaş karşılığında imza atan Karim Benzema'nın antremanlara çıkmadığı ve ülkeden ayrıldığı iddia edildi.

30 Aralık 2023 Cumartesi 18:40 - Güncelleme:
Arabistan'da Benzema krizi! Antremanlara çıkmıyor
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Sezon başında takımına birçok yıldızı alan Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da Karim Benzema krizi yaşanıyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al-Nassr'a 5-2 kaybeden Al Ittihad ekibinde Karim Benzema'ya yönelik tepkiler büyüdü.

HESABINI KAPADI, ANTRENMANA ÇIKMADI

Alınan 5-2'lik mağlubiyetin ardından Al Ittihad taraftarının sosyal medya üzerinden Benzema'ya birçok mesaj attığı ve Benzema'nın da 76 milyon takipçili sosyal medya hesabını kapattığı belirtildi.

Ayrıca Fransız yıldızın Perşembe ve cuma günleri çıkması gereken antrenmanlara da çıkmadığı, yıldız golcünün Suudi Arabistan'dan ayrıldığı ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖR GALLARDO'DAN AÇIKLAMA

Bu akşam Al-Tai ile karşılaşacak Al Ittihad'da teknik direktör Marcelo Gallardo, Benzema olayıyla ilgili, konu hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.

BİR İDDİA DAHA!

Öte yandan Al Ittihad kulübüne yakın kaynaklardan gelen habere göre; Benzema'nın kulübün izni dahilinde birkaç gün takımdan ayrıldığı belirtildi ancak Suudi ekibinden şu ana dek henüz bir resmi açıklama gerçekleşmedi.

SEZON PERFORMANSI

Al Ittihad formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Benzema, 12 gol ve 5 asistlik skor katkısı yaptı.

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