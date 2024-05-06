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Spor

Aradığı golcüyü Fransa'da buldu! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

Gelecek sezon için ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş aradığı forveti Fransa'da buldu. Siyah beyazlı ekip, Montpellier forması giyen 24 yaşındaki golcü oyuncu Akor Adams'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar...

6 Mayıs 2024 Pazartesi 14:32 - Güncelleme:
Aradığı golcüyü Fransa'da buldu! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı
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Bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlı takım hücum bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Gelecek sezon iddiaları bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Başkan Hasan Arat önderliğinde transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

İŞTE O İSİM

Fransız basınında yer alan habere göre; Siyah-beyazlı takım, Montpellier forması giyen 24 yaşındaki golcü oyuncu Akor Adams'ı kadrosuna katmak istiyor.

ÖNEMLİ KULÜPLERİN RADARINDA

Fransız ekibinde bu sezon etkili bir performans sergileyen Akor'un son haftalarda sessiz kalsa da önemli kulüplerin radarına girdiği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ

Montpellier'in Norveç ekibi Lillestrom'dan 4.5 milyon euroya transfer ettiği forvetin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Ligue 1 ekibiyle 31 maça çıkan Nijeryalı Akor, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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