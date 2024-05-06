Bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlı takım hücum bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Gelecek sezon iddiaları bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Başkan Hasan Arat önderliğinde transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

İŞTE O İSİM

Fransız basınında yer alan habere göre; Siyah-beyazlı takım, Montpellier forması giyen 24 yaşındaki golcü oyuncu Akor Adams'ı kadrosuna katmak istiyor.

ÖNEMLİ KULÜPLERİN RADARINDA

Fransız ekibinde bu sezon etkili bir performans sergileyen Akor'un son haftalarda sessiz kalsa da önemli kulüplerin radarına girdiği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ

Montpellier'in Norveç ekibi Lillestrom'dan 4.5 milyon euroya transfer ettiği forvetin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Ligue 1 ekibiyle 31 maça çıkan Nijeryalı Akor, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.