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Spor

Araplar onu istiyor! Mauro Icardi'ye talip var

Mauro Icardi için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'daki performansıyla adından söz ettiren yıldız golcü Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan talip var. İşte detaylar...

Fanatik2 Ocak 2024 Salı 09:10 - Güncelleme:
Araplar onu istiyor! Mauro Icardi'ye talip var
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan Süper Kupa maçı ertelenirken, bu kez taraflar farklı bir konuyla gündeme geldi.

YENİDEN DEVREYE GİRDİLER

Sezon başında çok istedikleri Mauro Icardi'yi Galatasaray'a kaptıran Suudi kulüpleri, Arjantinli yıldız için tekrar devrede.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Özellikle Cim Bom'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından golcü oyuncunun ayrılığı kabul edebileceğini düşünen birkaç kulübün, Icardi'nin menajeriyle yeniden temasa geçtiği öğrenildi.

AL AHLI VE AL ITTIHAD

Güney Amerikalı santrfor için sıraya giren kulüplerin başında, Roberto Firmino'yu kaptıran Al Ahli ile Karim Benzema'yı elinden kaçıran Al Ittihad'ın geldiği belirtildi.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALDI

Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki yıldızın yaz aylarında bonservisini almıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Mauro Icardi, bu sezon 27 maçta 17 gol attı ve 6 asist yaptı.

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