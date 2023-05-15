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Spor

Arbeloa ile Torres tartıştı

Real Madrid ve Atletico Madrid U19 takımlarını bir araya getiren karşılaşmada sinirler gerildi. Real Madrid U19 Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa ve Atletico Madrid U19 Teknik Direktörü Fernando Torres arasında sözlü bir tartışma yaşandı.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 16:40 - Güncelleme:
Arbeloa ile Torres tartıştı
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Atletico Madrid U19 ile Real Madrid U19 takımını karşı karşıya getiren karşılaşmada tansiyon yükseldi.

Atletico Madrid U19 ile Real Madrid U19 takımlarının karşılaştığı mücadelede nabızlar yükseldi

2-0 geriden gelerek beraberliği sağlayan Real Madrid U19 da Teknik Direktör Arbeloa gol sonrasında ortalığı kızıştırdı.

Çıkan olayda Atletico Madrid U19 takımının antrenörlüğü yapan Fernando Torres Real Madrid U19 Teknik Direktörü Arbeloa'ya 'kafanı uçuracağım' dedi ve kırmızı kart ile oyundan atıldı.

2007 ila 2009 yılları arasında Liverpool'da birlikte ter döken ikili İspanya Milli takımının; 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonası ile 2010 Dünya Kupası şampiyonluklarında pay sahibi olmuşlardı.

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