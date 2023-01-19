İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2023 Perşembe / 27 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7996
  • EURO
    20,388
  • ALTIN
    1166.68
  • BIST100
    5422.37
Spor

Arda Güler ayakta alkışlandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Arda Güler, performansıyla büyük beğeni topladı.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 23:23 - Güncelleme:
Arda Güler ayakta alkışlandı
ABONE OL

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla takdir topladı.

17 yaşındaki yıldız oyuncu, 78 gün sonra takımıyla ilk 11'de görev alırken, etkili bir oyun ortaya koydu.

Fenerbahçe'nin 12. dakikada Zajc ile öne geçtiği golde, rakibine şık bir çalım atarak pozisyonu hazırlayan isim olan Arda, Kadıköy'de uzun süre ayakta alkışlandı.

Genç oyuncu, topu her ayağına aldığında alkışlanırken, golde sonra uzun süre lehine tezahürat yapıldı.

Arda, maçın 65. dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.