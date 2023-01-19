Arda Güler ayakta alkışlandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla takdir topladı.

17 yaşındaki yıldız oyuncu, 78 gün sonra takımıyla ilk 11'de görev alırken, etkili bir oyun ortaya koydu.

Fenerbahçe'nin 12. dakikada Zajc ile öne geçtiği golde, rakibine şık bir çalım atarak pozisyonu hazırlayan isim olan Arda, Kadıköy'de uzun süre ayakta alkışlandı.

Genç oyuncu, topu her ayağına aldığında alkışlanırken, golde sonra uzun süre lehine tezahürat yapıldı.

Arda, maçın 65. dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı.