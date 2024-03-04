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Spor

Arda Güler beğeniler için konuştu: Görünce hemen kaldırdım

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın gönderilerini beğenmesi gündem olmuştu. Genç oyuncu, konuyla ilgili konuştu.

4 Mart 2024 Pazartesi 19:47 - Güncelleme:
Arda Güler beğeniler için konuştu: Görünce hemen kaldırdım
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Real Madrid forması giyen ve Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbinin ardından gündem olan Arda Güler, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan 19 yaşındaki futbolcu, "Milli Takım'dan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ancak alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Beşiktaş - Galatsaray derbisinin ardından sosyal medyada konuşulan hareketin altına imza attı.

Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi Arda Güler, Galatasaraylı futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi galibiyetiyle ilgili paylaşımlarını beğendi.

Arda Güler'in Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Tepkilerin ardından Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımlardaki beğenilerini kaldırdı.

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