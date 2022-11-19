Arda Güler: Çok şükür hayalim gerçek oldu

Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maç ilk kez milli formayı giyen Arda Güler, maçın ardından konuştu.

İşte Arda Güler'in açıklamaları:

"ÇOK ÖZEL BİR GÜN"

"Bugün benim için çok özel bir gün. Her çocuğun hayalidir milli takımda oynamak. Çok şükür hayalim gerçek oldu. Hocama çok teşekkür ederim."

"HERKES ÇOK YARDIMCI OLDU"

"Burada çok iyi bir takım var. Herkes bana çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim."

"SEVGİ ÖZGÜVENİMİ ARTIRYOR"

"Hem Diyarbakır'da, hem Gaziantep'te çok büyük sevgi ve destek gördüm. Bu benim özgüvenimi artırıyor. Herkese çok teşekkür ederim."

"HERKESTEN BİR ŞEYLER ÖĞRENİYORUM"

"Yaklaşık 1 haftadır bu iki maça hazırlanıyor. İki maça da çok konsantreydik. Çok kaliteli oyuncular var. Herkes üst seviye oyuncu. Onlardan da bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Kamp hem benim için hem takım için çok iyi geçti."