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Spor

Arda Güler direğe takıldı, Real Madrid 4 attı!

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Osasuna'yı 4-2 mağlup etti. Real Madrid'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 85. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu.

16 Mart 2024 Cumartesi 20:11 - Güncelleme:
Arda Güler direğe takıldı, Real Madrid 4 attı!
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İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanına konuk oldu. Estadio El Sadar'daki maçı Real Madrid 4-2'lik skorla kazandı.

Real Madrid, 4. dakikada Vinicius Junior ile öne geçti. Osasuna, bu gole 7'de Ante Budimir ile cevap verdi. Real Madrid, 18'de Dani Carvajal'in attığı golle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Real Madrid, 61'de Brahim Diaz ve 64'te Vinicius Junior'un attığı gollerle durumu 4-1'e getirdi. Osasuna'da Iker Munoz, 90+1'de attığı golle maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

Real Madrid'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 85. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde 72 puana yükseldi. Las Palmas, 36 puanda kaldı.

Real Madrid, La Liga'nın bir sonraki haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Osasuna, Almeria deplasmanına gidecek.

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