Arda Güler geri döndü! Yıldız isimden sevindiren haber

Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler geri dönüyor. Sakatlıklar sebebiyle bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler'in, Real Madrid'in Sevilla ile oynayacağı La Liga karşılaşmasının kadrosuna dahil edileceği öğrenildi.
ARDA GÜLER KADRODA AMA 3 EKSİK VAR
İspanyol ekibinin Brezilyalı Vinicius Junior ve Rodrygo, Uruguaylı Fede Valverdeve Alman Antonio Rudiger takımda yer almayacak.
AS DUYURDU
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı aktarıldı.
Arda Güler'in ligde 21 Ekim'de Sevilla ile deplasmanda oynanacak maçta ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtildi.
Genç futbolcunun, Sevilla maçında forma giymesi durumunda 103 gün sonra sahaya çıkacağı hatırlatıldı.
SEVILLA OLMAZSA BRAGA
Öte yandan Real Madrid'in Arda'yı Sevilla maçında riske etmemesi durumunda ise genç yıldızın, 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga karşılaşmasında forma bulabileceği ifade edildi.