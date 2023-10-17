İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9395
  • EURO
    29,5893
  • ALTIN
    1728.94
  • BIST100
    8115.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler geri döndü! Yıldız isimden sevindiren haber
Spor

Arda Güler geri döndü! Yıldız isimden sevindiren haber

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği ve sakatlıklar sebebiyle yeni takımında forma giyemeyen Arda Güler'den sevindiren haber geldi. İspanyol ekibi, Arda Güler'i Sevilla maçının kadrosuna dahil edecek. İşte detaylar...

17 Ekim 2023 Salı 19:22 - Güncelleme:
Arda Güler geri döndü! Yıldız isimden sevindiren haber
ABONE OL

Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler geri dönüyor. Sakatlıklar sebebiyle bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler'in, Real Madrid'in Sevilla ile oynayacağı La Liga karşılaşmasının kadrosuna dahil edileceği öğrenildi.

ARDA GÜLER KADRODA AMA 3 EKSİK VAR

İspanyol ekibinin Brezilyalı Vinicius Junior ve Rodrygo, Uruguaylı Fede Valverdeve Alman Antonio Rudiger takımda yer almayacak.

AS DUYURDU

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı aktarıldı.

Arda Güler'in ligde 21 Ekim'de Sevilla ile deplasmanda oynanacak maçta ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtildi.

Genç futbolcunun, Sevilla maçında forma giymesi durumunda 103 gün sonra sahaya çıkacağı hatırlatıldı.

SEVILLA OLMAZSA BRAGA

Öte yandan Real Madrid'in Arda'yı Sevilla maçında riske etmemesi durumunda ise genç yıldızın, 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga karşılaşmasında forma bulabileceği ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.