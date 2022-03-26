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Spor

Arda Güler için astronomik rakam! Dünya devi resmen devreye girdi

Arda Güler, Fenerbahçe'de parlayan yıldızıyla Avrupa ekiplerini peşine taktı. Sarı-lacivertlilerin serbest kalma bedelini 30 milyon euro olarak belirlediği Arda Güler için Barcelona ve Arsenal'in devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

26 Mart 2022 Cumartesi 18:57 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 18:57
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Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Şimdiden Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Arda Güler için Barcelona ve Arsenal'in devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin ise genç oyuncunun serbest kalma bedelini 30 milyon olarak belirlediği öğrenildi.

ARDA GÜLER İÇİN BARCELONA VE ARSENAL SIRAYA GİRDİ

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. İngiltere basınında yer alan haberlere göre; 17 yaşındaki oyuncu için Arsenal'in teklifte bulunduğu belirtildi. Öte yandan İspanyol Sport gazetesinde yer alan habere göre ise Barcelona da Arda Güler'i gündemine aldı.

ARDA GÜLER İÇİN 30 MİLYON EURO

Takvim'de yer alan haberde, geçtiğimiz günlerde Arda Güler ile imzalanan yeni sözleşmede yer alan maddeye göre 17 yaşındaki genç oyuncunun serbest kalma bedeli 30 milyon euro.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, sarı-lacivertli formayla bu sezon 11 resmi karşılaşmanın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Genç yıldız, bu maçlarda takımına 1 gol ve 4 asistle katkı sağladı.

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