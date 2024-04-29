Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için Premier Lig'den devbir teklif geldi.

50 MİLYON EURO!

Defensa Central'in haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Arda Güler'i renklerine bağlamak için 50 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.

ÇOK İSTİYORLAR!

Haberde; İngiliz ekibinin Arda'yı çok istediği ve onun üzerine bir gelecek planlaması yapmayı planladığı belirtilirken, Real Madrid'in bu teklife ne yanıt vereceğinin henüz belli olmadığı kaydedildi.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Geçtiğimiz hafta sonu Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan ve takımının galibiyet golünü atan Arda Güler, kesinlikle Real Madriden ayrılmak istemiyor. Oyuncusuna çok güvenen Carlo Ancelotti de Arda'nın gelecek sezon takımda kalacağını ifade etmişti.

TRANSFER REKORU KIRILABİLİR

Bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 2 gol kaydeden Arda Güler, transferin gerçekleşmesi durumunda Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın rekorunu kırarak tarihte en fazla bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olacak.