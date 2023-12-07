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Spor

Arda Güler için serüven başlıyor! İlk resmi maçına hazırlanıyor

Real Madrid'de Arda Güler'den gelen haberin mutluluğu yaşanıyor. Transfer olduğundan beri sakatlıklarla boğuşan genç yıldız, formayı giymeye artık çok yakın. İşte Arda Güler haberinin detayları…

7 Aralık 2023 Perşembe 19:41 - Güncelleme:
Arda Güler için serüven başlıyor! İlk resmi maçına hazırlanıyor
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Yaz transfer döneminde 20 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e katılan Arda Güler, sakatlıklarla geçen aylarda eflatun beyazlı formayı giyememişti. Milli futbolcu yaşadığı son sakatlığın izlerini tamamen atlatmış durumda.

ARDA GÜLER FORMAYI GİYMEYE HAZIRLANIYOR

İspanyol basınında çıkan haberde La Liga'nın 16. haftasında Real Betis'e konuk olacak olan eflatun beyazlılarda Arda Güler'in yedek kulübesinde olabileceği iddia edildi. 17. haftada yapılacak Villareal mücadelesinde ise milli yıldızın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Hazırlıklarına takımla birlikte devam eden Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin şans vermesi halinde Real Madrid formasıyla ilk maçına Santiago Bernabeu'da çıkmanın heyecanını yaşayacak.

TARAFTARLAR MERAKLA BEKLİYOR

Haberde ayrıca, eflatun beyazlı taraftarların Arda Güler'in dönüşü için oldukça heyecanlı olduğu dile getirildi. Büyük beklentilerle takıma getirilen milli yıldızın ilk maçında sergileyeceği performans, Real Madrid destekçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

SAĞLIK EKİBİ TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Arda Güler oynamak için gün sayarken, teknik heyet ve sağlık ekibi ise olaya temkinli yaklaşıyor. Real Madrid'e katılışının ardından üç sakatlık yaşayan genç futbolcu için son söz kulüp doktorlarında olacak.

Star Gazetesi

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