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Spor

Arda Güler için son karar verildi! Transfer sonunda bitti

Arda Güler'in geleceği için Real Madrid'de karar verildi. Geçtiğimiz günlerde kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelen genç yıldız Arda Güler için Real Madrid yönetimi kararını verdi. İşte detaylar...

12 Mart 2024 Salı 13:49 - Güncelleme:
Arda Güler için son karar verildi! Transfer sonunda bitti
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Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ve İspanyol devinde tüm kritik kararların merkezinde olan İcra Kurulu Başkanı Jose Angel Sanchez, Arda Güler'in kiralık olarak başka bir kulübe gitmeyeceği yönünde karar aldı.

KARARI VERDİLER: "KİRALANMAYACAK"

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; aldığı kısa sürelerde olumlu işler yapan ve yüksek antrenman performansına karşın yıldızlarla dolu kadroda süre bulmakta zorlanan Arda Güler için Florentino Perez ve kulübün 2 numarası Jose Angel Sanchez, 'kiralanmayacak' kararı aldı.

"BİZİMLE DAHA ÇOK GELİŞİR"

Türk yeteneğin Celta Vigo karşısında attığı güzel golle mutlu olan ikili, Arda Güler'in Real Madrid bünyesinde çok daha fazla gelişeceğine ve önümüzdeki süreçte daha fazla dakika bulabileceğine olan inançları nedeniyle böyle bir karar aldı.

"BİR DÜNYA YILDIZI OLACAK"

Arda Güler için 20 + 10 milyon euro'luk bir yatırım yapan ve kalitesine her zaman inanan Perez ve Sanchez, genç Türk oyuncunun önümüzdeki süreçte bir dünya yıldızı olacağına dair olan inançlarını da Ancelotti'ye aktardı.

6 MAÇTA 93 DAKİKA VE 1 GOL

Bu sezon 2 kez büyük sakatlık yaşayan Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 6 maçta 93 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

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