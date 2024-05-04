İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2024 Cumartesi / 26 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler ilk 11 oynadı, Madrid liderliği perçinledi
Spor

Arda Güler ilk 11 oynadı, Madrid liderliği perçinledi

İspanya La Liga'da Arda Güler'li Real Madrid, sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup etti.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 19:17 - Güncelleme:
Arda Güler ilk 11 oynadı, Madrid liderliği perçinledi
ABONE OL

La Liga'nın 34. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid evinde Mauricio Pellegrino'nun yönetimindeki Cadiz'i 3-0 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadelede Real Madrid'in gollerini 51. dakikada Brahim Diaz, 68. dakikada Jude Bellingham ve 90+3'te Joselu kaydetti.

ARDA GÜLER NE YAPTI?

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Arda Güler'in maç içindeki hareketleri Bernabeu tribünlerini ayağa kaldırırken, milli oyuncu oyundan çıkarken tribünlerden büyük bir alkış tufanı koptu.

ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKIN

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 87'ye yükseltirken, Cadiz 26 puanda kaldı. Barcelona'nın Girona'ya puan kaybetmesi durumunda Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.