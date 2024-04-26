Arda Güler ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor

LaLiga'nın 33. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadele, S Sport ekranlarından yayınlanacak.
Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler'in maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre; Real Madrid'in Real Sociedad karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;
Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Fran, Modric, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Joselu, Brahim Diaz.
Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başlaması durumunda Real Madrid kariyerine ilk kez bir LaLiga maçına ilk 11'de başlamış olacak. Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla şimdiye dek çıktığı 7 resmi maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.