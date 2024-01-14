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Spor

Arda Güler, İspanya'da ilk kupasını kazandı! Real Madrid, Barcelona'yı devirdi

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid, Barcelona'yı 4-1'lik skorla geçerek kupayı kazandı.

14 Ocak 2024 Pazar 23:55 - Güncelleme:
Arda Güler, İspanya'da ilk kupasını kazandı! Real Madrid, Barcelona'yı devirdi
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İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Alawwal Park'ta oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid, mücadeleye hızlı başladı ve 7 ile 10. dakikalarda Vinicius Junior'un attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Barcelona, 33 dakikada Robert Lewandowski'nin şık golüyle farkı 1'e indirdi.

VINICIUS'TAN 39 DAKİKADA HAT-TRICK

Vinicius, bir kez daha sahneye çıktı ve 39. dakikada penaltı noktasından hat-trick yaparak farkı yeniden 2'ye çıkardı.

RODRYGO, BARÇA'NIN ÜMİTLERİNİ BİTİRDİ

Büyük bir üstünlükle oynayan Real Madrid, 64. dakikada Rodrygo'nun golüyle Barcelona'nın ümitlerini bitirdi.

ARAUJO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Barcelona'da Ronald Araujo, 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ARDA GÜLER OYUNA GİREMEDİ

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans bulamadı ancak Real Madrid formasıyla ilk kupasını kazanmayı başardı.

REAL MADRID, 13. KEZ KAZANDI

Real Madrid, bu sonuçla birlikte 13. defa İspanya Süper Kupası'nın galibi oldu.

REAL MADRID KASASINI DOLDURDU

Mevcut anlaşma gereği Süper Kupa turnuvasına katılımdan dolayı Barcelona ve Real Madrid 2,8'er milyon avro, Atletico Madrid 1,7 milyon avro, Osasuna ise 750 bin avro almıştı.

Finale kalan iki takım 1'er milyon avro daha alırken, Real Madrid kupayı kazarak 2 milyon avroyu daha kasasına götürdü.

Diğer yandan her iki takımın teknik direktörleri Real Madrid'den Carlo Ancelotti ve Barcelona'dan Xavi Hernandez, kariyerlerinde 9. kez karşı karşıya geldi.

Bu zamana kadar iki teknik adam arasında 4'er galibiyetli eşitlik, bu karşılaşmadaki ga

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