İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2024 Cumartesi / 17 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler ligde ilk maçına çıktı! Real deplasmanda kazandı
Spor

Arda Güler ligde ilk maçına çıktı! Real deplasmanda kazandı

İspanya La Liga'nın 22. hafta maçında Real Madrid, konuk olduğu Las Palmas'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

27 Ocak 2024 Cumartesi 20:25 - Güncelleme:
Arda Güler ligde ilk maçına çıktı! Real deplasmanda kazandı
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Las Palmas ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Eflatun-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Vinicius Jr. ve 84. dakikada Aurelien Tchouameni kaydetti. Las Palmas'ın tek golüyse 53. dakikada Javier Munoz'dan geldi.

ARDA GÜLER LA LIGA'DAKİ İLK MAÇINA ÇIKTI

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu. Las Palmas maçında süre alan Arda, La Liga'daki ilk maçına çıktı

Real Madrid bu sonuçla puanını 54'e çıkardı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Las Palmas ile 31 puanda kaldı.

  • Real Madrid galibiyet
  • La Liga maçı
  • arda güler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.