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Spor

Arda Güler nihayet geri dönüyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sakatlığını atlatan milli yıldız Arda Güler'in Mallorca maçında süre alması bekleniyor.

AA2 Ocak 2024 Salı 16:23 - Güncelleme:
Arda Güler nihayet geri dönüyor
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in yarın forma giyebileceğini söyledi.

Ancelotti, ligin 19. haftasında yarın Mallorca ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, sezonun bu bölümüne iyi başlamak istediklerini belirterek, "İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak. Yıla güzel başlamak için yarın iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.

Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya, "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar." ifadelerini kullandı.

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