Arda Güler tarihe geçti!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girip attığı iki gol ile yine adından söz ettirmeyi başardı. Oyuna 68. dakikada dahil olan genç yıldız son dakikalara iki gol birden sığdırdı ve "Ben buradayım" mesajı verdi.

6 DAKİKAYA 2 GOL SIĞDIRDI

86. dakikada Arda Güler, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetti. Ceza sahası sol çaprazında Crespo'dan aldığı topla buluşan Arda Güler, çalımlarla kalenin sol direğine kadar indi. Arda'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

10 NUMARALI FORMAYLA İLK GOLLER

Dimitrios Pelkas'ın transferini resmen açıkladılar 90+2. dakikada Serdar Dursun'un baskıyla kazandığı top ceza sahası içerisinde Arda Güler'le buluştu. Bu oyuncunun sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti.

Fenerbahçe'de genç yıldız geçen günlerde yapılan törenle 10 numaralı formayı teslim almıştı. 10 numara ile ilk gollerini sıraladı.

LİGDE 5 GOLE EN GENÇ YAŞTA ULAŞAN OYUNCU

Opta'nın aktardığına göre Arda Güler, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007-08 sezonundan bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta (17 yaş 171 gün) ulaşan oyuncu oldu.

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48 DAKİKADA 1 GOL KATKISI

Fenerbahçe'nin 10 numarası geçen sezon forma giydiği tüm Süper Lig maçlarında galibiyet yaşamıştı. 12 mücadelede de 3 puana uzanan Arda Güler, aynı zamanda sahada kaldığı her 48 dakikada bir gole katkı sağlayarak bu alanda ligin en iyi oyuncusu olmuştu. Arda Güler geçen sezon ligde 286 dakikaya 3 gol 3 asist sığdırmıştı.

JORGE JESUS: ARDA GÜLER KÖTÜ BAŞLADIİ TOPARLADI

Teknik direktör Jorge Jesus da mücadele sonrasında Arda Güler'le sahada uzun uzun konuştu. Portekizli çalıştırıcı yayıncı kuruluşa verdiği röportajda bu anları şöyle anlattı:

"Arda Güler çok yetenekli. Öğreneceği çok şey var. Bazen bir şeyleri tek başına yapmak istiyor. 20 dakikada kendini göstermek istedi. Maç sonu 'Kendini gösterme baskısı altında oynama' dedim. Kötü başladı, toparladı. Geleceği Türk Milli Takımı için de iyi olacak."