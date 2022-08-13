Fenerbahçe'nin golcü transferine Van Nistelrooy engeli!

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen son isim, bonservisi Benfica'da bulunan ancak PSV Eindhoven'da kiralık olarak forma giyen Carlos Vinicius oldu.

JORGE JESUS, CARLOS VİNİCİUS'U İSTİYOR

Sarı lacivertli takımın hocası Jorge Jesus, eski takımı Benfica'dan tanıdığı bir isim olan Brezilyalı golcünün transferine onay verdi. Vinicius'un transferinin önündeki en büyük engel ise PSV Eindhoven'ın teknik direktörü Ruud Van Nistelrooy...

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RUUD VAN NİSTELROOY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Hollanda kulübü, 27 yaşındaki golcüyü 2021 yılının ağustos ayında 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. PSV ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Vinicius'u Van Nistelrooy bırakmak istemiyor. Hollandalı teknik adam, Eindhovens Dagblad gazetesine verdiği demeçte "Biz oyuncularımızı kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ancak aynı kaynak Jorge Jesus'un bu transferde ısrarcı olacağını da belirtiyor.

SATIN ALMA OPSİYONU PSV'DE

PSV Eindhoven'ın Carlos Vinicius'un bonservisinin yüzde 50'sini almak için 10 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Vinicius geçen sezon çıktığı 36 resmi maçta 7 gol atarken, 7 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi