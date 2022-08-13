Jorge Jesus 7 futbolcuyu gönderiyor

Yeni kadro kurarken yabancı kontenjanını şişiren Fenerbahçe'de camia golcü beklerken yönetim temizlik derdinde. Elindeki 22 lejyonerden 20'sine lisans çıkaran sarı lacivertlilerde 7 ismin üzeri çizildi.
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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe hem maliyetleri düşürmek de bonservis geliri elde etmek için çaba harcıyor. Yaklaşık 2,5 milyon avro yıllık ücret alan Samatta
için Genk
'le anlaşan Fenerbahçe, Caulker
ve Meyer
'le sözleşme feshi için görüşmeleri sürdürüyor. Lemos, Pelkas, Berisha
ve Novak
da Jesus'un kalemini kırdığı diğer isimler.
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TARAFTAR TEPKİLİ
Ancak Fenerbahçe'yle yüksek rakamlı sözleşmeleri olan lejyonerlere kimse bu ücretleri vermediği için süreç uzuyor. Sarı lacivertlilerin, bonservis geliri hedefi de biraz zor görünüyor. Gelenler ve gönderilecekler konusunda camia içinde de tartışmalar var.
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Başta Gustavo Henrique
olmak üzere yenilerden bazıları, gönderileceklerden daha düşük performanslı görülüyor. Tribünler özellikle Pelkas
'ın takımda kalmasını isterken, Szalai
ve Osayi
'nin de satılma ihtimaline tepki gösteriyor.