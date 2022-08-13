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Spor

Jorge Jesus 7 futbolcuyu gönderiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı lacivertli takımdaki 7 yabancı futbolcuyla yolların ayrılmasını istiyor.

Türkiye Gazetesi13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
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Yeni kadro kurarken yabancı kontenjanını şişiren Fenerbahçe'de camia golcü beklerken yönetim temizlik derdinde. Elindeki 22 lejyonerden 20'sine lisans çıkaran sarı lacivertlilerde 7 ismin üzeri çizildi.

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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe hem maliyetleri düşürmek de bonservis geliri elde etmek için çaba harcıyor. Yaklaşık 2,5 milyon avro yıllık ücret alan Samatta için Genk'le anlaşan Fenerbahçe, Caulker ve Meyer'le sözleşme feshi için görüşmeleri sürdürüyor. Lemos, Pelkas, Berisha ve Novak da Jesus'un kalemini kırdığı diğer isimler.

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TARAFTAR TEPKİLİ

Ancak Fenerbahçe'yle yüksek rakamlı sözleşmeleri olan lejyonerlere kimse bu ücretleri vermediği için süreç uzuyor. Sarı lacivertlilerin, bonservis geliri hedefi de biraz zor görünüyor. Gelenler ve gönderilecekler konusunda camia içinde de tartışmalar var.

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Başta Gustavo Henrique olmak üzere yenilerden bazıları, gönderileceklerden daha düşük performanslı görülüyor. Tribünler özellikle Pelkas'ın takımda kalmasını isterken, Szalai ve Osayi'nin de satılma ihtimaline tepki gösteriyor.

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