Jorge Jesus 7 futbolcuyu gönderiyor

Yeni kadro kurarken yabancı kontenjanını şişiren Fenerbahçe'de camia golcü beklerken yönetim temizlik derdinde. Elindeki 22 lejyonerden 20'sine lisans çıkaran sarı lacivertlilerde 7 ismin üzeri çizildi.

TARAFTAR TEPKİLİ

Beşiktaş'ta Koray Günter şaşkınlığı Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe hem maliyetleri düşürmek de bonservis geliri elde etmek için çaba harcıyor. Yaklaşık 2,5 milyon avro yıllık ücret alaniçin'le anlaşan Fenerbahçe,ve'le sözleşme feshi için görüşmeleri sürdürüyor.veda Jesus'un kalemini kırdığı diğer isimler. Beşiktaş'ta bir ayrılık daha Valerien Ismael biletini kesti!

Ancak Fenerbahçe'yle yüksek rakamlı sözleşmeleri olan lejyonerlere kimse bu ücretleri vermediği için süreç uzuyor. Sarı lacivertlilerin, bonservis geliri hedefi de biraz zor görünüyor. Gelenler ve gönderilecekler konusunda camia içinde de tartışmalar var.