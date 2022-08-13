İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2022 Cumartesi / 16 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9331
  • EURO
    18,4099
  • ALTIN
    1039.38
  • BIST100
    2864.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Valerien Ismael biletini kesti
Spor

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Valerien Ismael biletini kesti

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Tyler Boyd'un planları arasında yer almadığını futbolcuya iletti. Boyd kendisine talip olan Sivasspor'a sıcak bakıyor.

Fanatik13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:16 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen futbolculardan biri olan Tyler Boyd, Sivasspor'un radarında bulunuyor. Daha önce de kiralık olarak transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu için temaslar başladı. Ancak; Sivasspor, futbolcunun alacakları karşılığında bonservisini alıp boşa çıkmasını bekliyor.

Galatasaray'a iki dünya yıldızı

BOYD'A SİVASSPOR TALİP

Fanatik'in haberine göre; Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, Boyd'un planları arasında yer almadığını futbolcuya iletti. Boyd da kendisine takım bakmaya başladı. Daha önce Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcu, kendisine talip olan Sivasspor'a sıcak bakıyor. Beşiktaş yöneticilerinin de Boyd konusunda kolaylık sağlayacağı gündemde.

Beşiktaş yıllardır unutulan geleneği canlandırdı

TAKAS PLANI OLMADI

Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i isteyen Beşiktaş, bu transfer için Boyd'u takasta kullanmayı önermiş ancak Sivasspor bu teklifi kabul etmemiş, transferin ancak bonservis bedeli ödenmesi halinde gerçekleşebileceğini iletmişti. Siyah-beyazlıların, 21 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon TL karşılığında kadrosuna katması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.