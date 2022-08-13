Galatasaray'a iki dünya yıldızı

Galatasaray'ın forvet transferindeki yeni hedefi Andrea Belotti için, Erden Timur'dan önce Galatasaray taraftarı devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan santrforun sosyal medya hesaplarını tam anlamıyla mesaj yağmuruna tuttu.

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TARAFTARDAN BELOTTİ'YE BASKI

Artık klasikleşen "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajlarıyla tecrübeli oyuncuya baskı yapan Galatasaraylıların gözü artık kulüpten gelecek müjdeli haberde. Aslan son olarak 28 yaşındaki golcüye senelik 4 milyon avro önerdi. Bonservisi elinde olan İtalyan yıldızın ise imza parası talebinde bulunduğu belirtiliyor. Erden Timur, oyuncuyla son kez görüşmek üzere İtalya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

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FRANSA'DAN ICARDİ İDDİASI

Transfer listesi artık dünya yıldızlarıyla dolu olan Galatasaray hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazetelerinde yer alan haberlere göre PSG'nin yıldız golcüsü Mauro Icardi, kulüpten ayrılma hazırlığında ve iki takımla ciddi olarak görüşüyor.