Beşiktaş'ta Koray Günter şaşkınlığı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8+3 kuralında ısrarcı olması sonrasında Hellas Verona'dan Koray Günter'i kadrosuna katmak için çalışma başlatan Beşiktaş, şok bir mali tabloyla karşılaştı. Futbolcunun Beşiktaş'tan kaç yıllık kontrat istediği ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre; A Milli Takım oyuncu havuzunda yer alan tecrübeli stoperin, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 750 bin avro maaştan 4 senelik kontrat, Verona'nın da 3 milyon avroluk bonservis talep ettiği belirtildi. Yönetimin bu maliyet sonrasında transferden vazgeçme aşamasına geldiği bildirildi.