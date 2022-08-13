Beşiktaş'ta Koray Günter şaşkınlığı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8+3 kuralında ısrarcı olması sonrasında Hellas Verona'dan Koray Günter'i kadrosuna katmak için çalışma başlatan Beşiktaş, şok bir mali tabloyla karşılaştı. Futbolcunun Beşiktaş'tan kaç yıllık kontrat istediği ortaya çıktı.

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KORAY VE VERONA'NIN BEŞİKTAŞ'TAN TALEBİ

Fanatik'in haberine göre; A Milli Takım oyuncu havuzunda yer alan tecrübeli stoperin, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 750 bin avro maaştan 4 senelik kontrat, Verona'nın da 3 milyon avroluk bonservis talep ettiği belirtildi. Yönetimin bu maliyet sonrasında transferden vazgeçme aşamasına geldiği bildirildi.

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bugüne kadar iki kere bonservisiyle transfer yaptı. 2013-14 sezonunda'tan 2.5 milyon avroya'a gelen Koray, 2018'de bedelsiz olarak'ya gitmişti. 27 yaşındaki futbolcu 2020'de de 2.4 milyon avroya'nın yolunu tuttu ve bonservisine ödenen ücretlerin toplamı 4.9 milyon avro oldu.