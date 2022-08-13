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Spor

Beşiktaş'ta Koray Günter şaşkınlığı

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği İtalya Serie A takımı Hellas Verona'nın Türk stoperi Koray Günter siyah beyazlıları şaşırtan bir talepte bulundu.

Fanatik13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:04 - Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8+3 kuralında ısrarcı olması sonrasında Hellas Verona'dan Koray Günter'i kadrosuna katmak için çalışma başlatan Beşiktaş, şok bir mali tabloyla karşılaştı. Futbolcunun Beşiktaş'tan kaç yıllık kontrat istediği ortaya çıktı.

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KORAY VE VERONA'NIN BEŞİKTAŞ'TAN TALEBİ

Fanatik'in haberine göre; A Milli Takım oyuncu havuzunda yer alan tecrübeli stoperin, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 750 bin avro maaştan 4 senelik kontrat, Verona'nın da 3 milyon avroluk bonservis talep ettiği belirtildi. Yönetimin bu maliyet sonrasında transferden vazgeçme aşamasına geldiği bildirildi.

Galatasaray'a iki dünya yıldızı

Koray Günter bugüne kadar iki kere bonservisiyle transfer yaptı. 2013-14 sezonunda Borussia Dortmund'tan 2.5 milyon avroya Galatasaray'a gelen Koray, 2018'de bedelsiz olarak Genoa'ya gitmişti. 27 yaşındaki futbolcu 2020'de de 2.4 milyon avroya Hellas Verona'nın yolunu tuttu ve bonservisine ödenen ücretlerin toplamı 4.9 milyon avro oldu.

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