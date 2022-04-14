Arda Güler, Türk futbol tarihine geçecek! Dünya devinden astronomik teklif

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Arda Güler için İngiltere Premier Lig'den Arsenal ve Liverpool'un devreye girdiği öne sürüldü. İki kulübün scoutlarının Arda Güler'i izlemek için Galatasaray derbisine geldiği belirtildi.

ARDA GÜLER İÇİN İNGİLİZLER DEVREYE GİRDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Liverpool ve Arsenal'in Arda Güler'i istiyor. İki ekibin scoutları Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbiye genç oyuncuyu istemek için geldikleri belirtildi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz hafta 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Arda Güler için serbest kalma bedelinin 30 milyon euro olduğu iddia edilmişti. Eğer transfer bu rakama gerçekleşirse 22 milyon euroluk Cenk Tosun transferini geçerek Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak tarihe geçecek.

ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 resmi maçta 291 dakika süre aldı. 17 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.