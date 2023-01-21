Arda Güler'den Jorge Jesus'a rağmen müthiş istatistik!

Arda Güler, Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulmasa da skora katkısıyla dikkatleri çekiyor. Genç yetenek, 75 dakikada bir skora katkı yapıyor.

ARDA GÜLER KISA SÜREDE BÜYÜK İŞLER BAŞARIYOR

Takvim'in haberine göre; takımın ağır toplarından Enner Valencia ve Michy Batshuayi dışında skora en fazla katkı yapan isim Arda Güler oldu. Genç yıldız, görev aldığı kısa süre içerisinde 3 gol, 2 asist üreterek taraftarların gönlünü kazanmayı başardı.

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ENNER VALENCIA'DAN 18 GOL, 4 ASİST

İlk sırada yer alan Enner Valencia, 18 gol ve 4 asistle 22 gole katkıda bulundu. Ekvadorlu yıldız 71.4 dakikada bir gole katkı veriyor.

MICHY BATSHUAYI'DEN 13 GOL, 1 ASİST

Belçikalı yıldız golcü Michy Batshuayi ise 13 gol atarken 1 asist yaptı. 1049 dakika görev alan tecrübeli golcü 74.9 dakikada bir skora katkı yapıyor.