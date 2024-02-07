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Spor

Arda Güler'den sitem: Beni hiç tanımıyorlar

Son dönemde Real Madrid'de mutsuz olduğu iddia edilen Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Genç yıldızın teknik ekiple yaptığı konuşmada, 'Beni hiç tanımıyorlar. Dünyanın en iyi kulübünde mutluyum. Benim de yakında zamanım gelecek.' dediği ifade edildi.

7 Şubat 2024 Çarşamba 18:03 - Güncelleme:
Arda Güler'den sitem: Beni hiç tanımıyorlar
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Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler, süre alamamasıyla ilgili konuştu.

Genç milli oyuncu, yapılan eleştirilere rağmen Real Madrid'de mutlu olduğunu teknik heyete bildirdi.

"BENİ HİÇ TANIMIYORLAR"

Defansa Central'de yer alan habere göre; teknik ekiple görüşen Arda Güler:, "Beni hiç tanımıyorlar. Dünyanın en iyi kulübünde mutluyum. Benim de yakında zamanım gelecek." ifadelerini kullandı.

GÜÇLENMESİ LAZIM

Haberde Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'in yeteneklerine güvendiğini ancak fiziksel olarak biraz daha gelişmesi gerektiğini istediği yazıldı. Oyuncunun kendisinin de bunun farkında olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den 20+10 milyon euroya transfer edilen Arda, Real Madrid formasıyla 3 maçta forma giydi.

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