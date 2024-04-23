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Spor

Arda Güler'e ilk 11 müjdesi! Tarih bile verdiler

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve fazla süre alamayan Arda Güler için ilk 11 müjdesini İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar...

23 Nisan 2024 Salı 16:07 - Güncelleme:
Arda Güler'e ilk 11 müjdesi! Tarih bile verdiler
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Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Arda Güler, İspanyol devinde beklediği süreleri alamamıştı.

El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup eden ve bitime 6 hafta kala ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e çıkaran Real Madrid'de Ancelotti kadroda bazı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

AS'ta yer alan habere göre bu isimlerden biri de Arda Güler olacak.

Haberde milli futbolcunun 26 Nisan Cuma günü Real Sociedad ile deplasmanda oynanacak maça ilk 11'de çıkacağı belirtildi.

Carlo Ancelotti, El Clasico sonrası yaptığı açıklamada, "Şimdi her şeyi sakin bir şekilde değerlendireceğiz. Arda Güler artık istediği dakikalara sahip olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 7 maça çıkıp 122 dakika süre alabilen Arda Güler 1 gol katkısı verdi.

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