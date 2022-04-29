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  • Arda Güler'e öyle bir kulüp talip oldu ki... Dudak uçuklatan rakam!
Spor

Arda Güler'e öyle bir kulüp talip oldu ki... Dudak uçuklatan rakam!

Arda Güler için Borussia Dortmund devreye girdi. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan 17 yaşındaki Arda Güler için sarı-lacivertli takımın Alman ekibinden 30 milyon euro istediği iddia edildi. İşte detaylar...

29 Nisan 2022 Cuma 18:24 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla alkış toplayan 17 yaşındaki Arda Güler'e Bundesliga ekibi Borussia Dortmund talip oldu. Sarı-lacivertliler ise Arda Güler için Alman devinden 30 milyon euro istediği öne sürüldü.

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ARDA GÜLER'E BORUSSİA DORTMUND KANCASI

Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arda Güler için Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan teklif geldiği iddia edildi.

FENERBAHÇE 30 MİLYON EURO İSTEDİ

Sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç'un ise Borussia Dortmund'dan Arda Güler için 30 milyon euro bonservis talebinde bulunduğu öne sürüldü. Alman ekibinin ise bu talebe vereceği karşılık merakla bekleniyor.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 resmi maçta toplam 357 dakika forma şansı buldu. 17 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 3 gol ve 5 asistle katkıda bulundu.

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