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Spor

Arda Güler'i kahreden haber! Tam iyileşti derken...

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, sakatlığını atlattıktan sonra yeni bir haber ile sarsıldı. 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, sakatlığını atlatsa bile güçlenmesi için kadroya alınmayacak. İşte detaylar....

11 Ekim 2023 Çarşamba 21:20 - Güncelleme:
Arda Güler'i kahreden haber! Tam iyileşti derken...
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Arda Güler için yeni bir iddia gündeme geldi. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in sezon başında Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den kadroasuna kattığı Arda Güler sakatlıklarla boğuşması sebebiyle yeni takımında forma şansı bulamadı.

ARDA GÜLER BİR SÜRE DAHA OYNATILMAYACAK

İspanyol basınının haberlerine göre, başarılı oyuncu, sakatlığını atlatmasına rağmen tam anlamıyla iyileşmesi ve daha iyi sahalara geri dönmesi için bir süre daha oynatılmayacak ve fiziksel anlamda kendisini geliştireceği birtakım çalışmalarda bulunacak. Arda Güler'in ne zaman forma şansı bulacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 Ankara, Altındağ'da doğdu. Babası Ümit Güler, annesi Serap Güler'dir. 9 yaşında şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda, burada birçok lig maçında top toplayıcılık yaptı ve "ikibuçukluk" lakabını aldı. Arda, ilk kez Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçında başka bir futbolcuyu izlemek için tribünde yer alan Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. Bu maçtan sonra Pekmezci, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'a Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD iletti. Başkan Ali Koç Gençlerbirliği SK başkanı Murat Cavcav ile temas kurdu ve transferin son günü 20 Şubat 2019'da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kısa süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve kulübün A takımında oynamaya başladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi. Arda Güler, 6 Temmuz'da Real Madrid'e transfer oldu.

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