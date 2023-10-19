Arda Güler'in Gençlerbirliği'ndeki ilk antrenörü Erol Tokgözler, İspanyol basınından AS'a Arda hakkında demeçler verdi. İşte o sözler.



"Arda'yı ilk gördüğümde boyu 1.55'ten uzun değildi ama topla inanılmaz işler yapıyordu, çok zekiydi. O yaşta onun kadar yetenekli kimseyi görmemiştim. Real Madrid'de oynamaya başladığında herkes onun ne kadar olağanüstü bir futbolcu olduğunu görecek."

"ONU NASIL SAVUNACAKLAR?"

"Beni en çok şaşırtan topla olan ilişkisiydi. Topu vücudunun bir uzvu gibi, üçüncü ayağı gibi kullanıyordu. Aklındaki her şeyi sahada yapıyordu. Her durum için 5 farklı senaryosu var gibiydi. Böyle bir oyuncuyu savunmacılar nasıl durduracak? Onun ne yapacağını asla tahmin edemiyorsunuz, öngörülemez bir oyuncu."

"ÖZEL HAYATINA ÇOK DİKKAT EDİYOR"



"Arda küçük yaştan beri özel hayatına çok dikkat ediyor. Saha içiyle ayrı, dışıyla ayrı ilgileniyor. Bu sayede futbola daha iyi odaklanıyor. Ayrıca sürekli antrenman yapar."

"VARSA YOKSA ALEX!"



"Arda'nın idolü Alex de Souza. Onun hakkında her şeyi izleyip sahada onun gibi oynmaya çalışırdı. Alex, Arda'nın kahramanıydı. Bana başka hiçbir oyuncunun ismini söylemedi. Tek duyduğum Alex'ti."

"MESSİ'DEN DAHA POTANSİYELLİ"



"Messi benim gördüğüm en büyük oyuncu. Arda daha küçük bir çocuk ve Messi her şeyi başardı. Ancak potansiyellerden bahsedersek bence Arda'nın potansiyeli Messi'den yüksek. Tabii ki önünde çok yol var ve sadece potansiyelinden bahsediyorum."

"MODRIC VE KROOS ONA ÖRNEK"



"Arda için Modric'i ve Kroos'u örnek gösterebilirim. Oyun tarzı olarak değil, örnek olarak. Arda'nın en büyük silahı top. Her zaman ileri gitmeyi amaçlar ve kafasında hep kale vardır."

"AİLESİ ONA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"



"Türkiye'de genç oyuncular ailesi ile birlikte olmalıdır. Bu yüzden Fenerbahçe, Arda'nın ailesinin Ankara'dan İstanbul'a gelmesine yardımcı oldu. Küçük yaştan beri büyük kararlar alması gerekti ve ailesi bu kararları doğru alması için ona çok yardımcı oldu."

"TÜRKİYE'DE ÇOK PARA KAZANABİLİRDİ"



"Arda çok profesyonel bir oyuncu. Türkiye'de kalsa çok para kazanabileceğini biliyordu ama bunu dert etmedi. Asla büyük ev, büyük araba gibi endişeleri olmadı. Bunların daha sonra geleceğini biliyordu. Parasını öğrenmeye ve futbol eğitimine harcaması gerektiğini biliyordu."

"REAL MADRID BİR MEYDAN OKUMA"



"Arda'yı birçok kulüp istedi ama asıl savaş Real Madrid ile Barcelona arasındaydı. Küçük bir kulübe gitmektense Real Madrid'e gidip bir meydan okuma yapmak istedi. Her zaman zor yolu seçen bir yapısı var."

"F.BAHÇE'DE KALMASI BEKLENİYORDU"



"Türkiye'de herkes Arda'nın Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyordu, orada büyümüştü. Ancak Real Madrid kapınızı çalınca bunu reddedemezsiniz. Bunu herkes anlayışla karşıladı. Bence Real Madrid harika bir transfer yaptı. Hatta yapabilecekleri en iyi transferi yaptıklarını söyleyebilirim."

"SADECE 30-40 MAÇA ÇIKTI"



"Potansiyeli tartışılmaz ama kariyerinde sadece 30-40 resmi maça çıktı. Şuan dünya futbolunda bir çaylak diyebiliriz. Ben ona 'defans yapmakla ilgilenme, oyununa bak' diyordum. Ancak şimdi Arda büyüdü ve durumlar eskisi gibi olmayacak."