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Spor

Arda Güler'in madalyası tehlikede

Arda Güler'le ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi final maçında süre almaması durumunda madalya alamayabilir.

9 Mayıs 2024 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
Arda Güler'in madalyası tehlikede
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Real Madrid, geriye düştüğü maçta Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

ARDA İÇİN SÜRPRİZ GERÇEK

Devler Ligi'nde finale yükselen İspanyol devinde milli futbolcu Arda Güler için ise sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

Carlo Ancelotti, Borussia Dortmund ile oynanacak final maçında 19 yaşındaki futbolcuya süre vermemesi halinde Arda'nın kariyerine -bu sezon- Şampiyonlar Ligi kazanma başarısı dahil edemeyeceği ortaya çıktı.

MADALYALAR GEÇERSİZ SAYILIYOR

UEFA'nın 2022'de uygulamaya başladığı kuralla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan futbolcuların madalyaları geçersiz sayılıyor.

Real Madrid'de daha önce Andriy Lunin ve Isco'nun, 2022'de kazanılan Şampiyonlar Ligi'nde o sezon Devler Ligi'nde hiç forma giymemeleri nedeniyle madalyaları geçersiz sayılmıştı.

Real Madrid'de bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında kadroya dahil edilen Arda Güler, Devler Ligi'nde sahaya hiç adım atmadı. Milli futbolcu, sezon genelinde ise İspanyol devinde 9 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

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