Arda Güler'in takım arkadaşlarıyla mangal keyfi gündem oldu

Milli futbolcu Arda Güler, dün gece kazanılan El Clasico zaferinin ardından evinde yakınları ile bir araya geldi. Real Madrid'den takım arkadaşları Brahim Diaz ve Valverde'nin de katıldığı organizasyonda Arda'nın ailesi ve dostları da yer aldı.

Genç oyuncu mangal yakarak, takım arkadaşlarına çiğ köfte ikram etti.

Arda Güler, takım arkadaşlarıyla mangal yaptı, halay çektihttps://t.co/FaYgfZHXeJ pic.twitter.com/oLJO3d9vAN — İHA Spor (@iha_spor) April 22, 2024

Daha sonra takım arkadaşlarıyla masa tenisi oynayan Arda, eğlenceli anlar yaşadı. Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havuz başında çalınan türkü ile birlikte halay çektikleri anlar ise beğeni topladı. Arda, düzenlenen etkinliğe katılanlarla birlikte toplu çekilen fotoğrafı ise 'Aile' notuyla paylaştı.