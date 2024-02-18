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Spor

Arda oynadı, Real Madrid deplasmanda iki puan bıraktı

Real Madrid, La Liga 25. haftasında Rayo Vallecano'ya konuk oldu. Başkent ekibi sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, Arda Güler takımı adına 87. dakikada oyuna dahil oldu.

18 Şubat 2024 Pazar 18:11 - Güncelleme:
Arda oynadı, Real Madrid deplasmanda iki puan bıraktı
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İspanya La Liga'nın 25. haftasında lider Real Madrid, Rayo Vallecano deplasmanına konuk oldu. Estadilo de Vallecas'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Real Madrid, henüz 3. dakikada Joselu ile öne geçti. Rayo Vallecano, 27. dakikada Raul de Tomas'ın penaltıdan attığı golle Real Madrid'e cevap verdi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler karşılaşmayı yedek kulübesine başladı. 18 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Rayo Vallecano'nun devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, 64'te oyuna dahil oldu.

Real Madrid'de Dani Carvajal uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 62, Rayo Vallecano ise 25 puana yükseldi.

Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Sevilla'yı konuk edecek. Rayo Vallecano ise Girona deplasmanına gidecek.

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