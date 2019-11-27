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Arda Turan adım adım Galatasaray'a

Arda Turan, Galatasaray’a dönmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, 32 yaşındaki futbolcu için transfer girişiminde bulunacak.

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Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, altyapısından yetiştiği Galatasaray’a dönmeye hazırlanıyor.
 
32 yaşındaki futbolcunun, 9 yıl aranın ardından sarı kırmızılı takıma transferi gündemde.
 
Galatasaray yönetimi, Ocak ayında Arda Turan transferi için Medipol Başakşehir’e teklif yapmayı planlıyor.
 
Sarı kırmızılılar anlaşmanın sağlanması halinde, Arda’nın bonservisini elinde tutan Barcelona ile de görüşerek transferi tamamlamak istiyor.
 
32 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan Galatasaray, Barcelona veya Medipol Başakşehir'e herhangi bir ücret ödemeyecek.
 
Fatih Terim ile Arda Turan'ın arası, Milli Takım'ın EURO 2016'daki kampında yaşanan krizin ardından açılmıştı.
 
Son oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında bir araya gelen ikilinin arısındaki buzlar, Arda'nın özrünün ardından erimişti.
 
(TRT Spor)
 
 
 
 
 

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