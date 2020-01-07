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Spor

Arda Turan, Galatasaray forması giymeye hazır! 1 lira bile istemiyor

Medipol Başakşehir kariyerine son veren Arda Turan, Galatasaray'a imza atarsa sarı kırmızılı kulüpte bedavaya oynayacak.

07.01.2020  13:44 - Güncelleme: 07.01.2020  13:44

TM Dijital Haber Merkezi

Az önce sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan ve Başakşehir’le bağlarını koparan Arda Turan’da flaş gelişmeler yaşanırken, tecrübeli futbolcunun menajerinden de dikkat çekici bir açıklama geldi.

"ARDA TURAN 1 LİRA BİLE ALMAYACAK"

“Dün, başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim ifadeleri kullanan” Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut oyuncusu hakkında “Eğer Arda Galatasaray’a gelirse 1 lira bile para almayacak, bedavaya oynayacak” ifadelerini kullanırken, iki taraf arasında henüz bir görüşme gerçekleşmediği fakat Arda’nın masaya oturmaya hazır olduğu bildirildi.

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