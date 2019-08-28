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Arda Turan İspanya'ya geri dönüyor

Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Milli futbolcu Arda Turan için İspanya'dan flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Bonservisi Barcelona'da bulunan Arda, İspanya'ya geri dönebilir...

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Bonservisi Barcelona'da olan ve Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'a dair flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
 
İspanyol medyasının haberine göre; İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza, Arda Turan'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Barcelona'nın kadroda düşünmediği 32 yaşındaki futbolcu için transfer görüşmeleri resmen başladı. Medipol Başakşehir'in sezon sonuna kadar sürecek kiralama hakkından vazgeçmesi için ücret görüşmelerine başlayan ekip, transferi bitirmek için adeta seferberlik ilan etti.
 
Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2020'ye kadar sürecek olan Arda'nın haklarının devralınması ile ilgili resmi hamleyi yapan İspanyol ekibi imzaya çok yakın.
 
KAGAWA'YI DA ALMIŞLARDI
 
İspanyol basınından futbolistos.es'te yer alan habere göre; İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza, Kagawa'dan sonra bir de Arda Turan bombası patlatacak. Haberde son olarak Zenit forması giyen Claudio Marchisio da Zaragoza'nın orta saha adayları arasında gösterildi.

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