Bonservisi Barcelona'da olan ve Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'a dair flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

İspanyol medyasının haberine göre; İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza, Arda Turan'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Barcelona'nın kadroda düşünmediği 32 yaşındaki futbolcu için transfer görüşmeleri resmen başladı. Medipol Başakşehir'in sezon sonuna kadar sürecek kiralama hakkından vazgeçmesi için ücret görüşmelerine başlayan ekip, transferi bitirmek için adeta seferberlik ilan etti.