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Spor

Arda Turan yeni arabasına servet harcadı

9 yıl aranın ardından Galatasaray'a dönen Arda Turan garajına 4 milyon liralık yeni aracını ekledi. İşte Arda'nın yeni aracı...

09 Ekim 2020 Cuma 19:13 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 19:13
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12 yaşından beri top koşturduğu Galatasaray’a geri dönen başarılı futbolcu Arda Turan, geleneği bozmadı.

Gittiği her takımda kendine yeni bir otomobil alan yıldız futbolcu, 9 yıl sonra Galatasaray’a dönüşü için de paraya kıydı.

4 MİLYON HARCADI

Arda Turan, yaklaşık 10 milyon TL’lik garajına bu kez de bir Audi RS6 ekledi.

Yıldız futbolcu, özel yapım otomobili için 4 milyon TL harcadı.

GALERİ GİBİ GARAJ

2011 yılında Atletico Madrid’e transfer olduğunda BMW alan Turan, 4 yıl sonra Barcelona takımına geçtiğinde de Ferrari F12 Berlinetta’yı koleksiyonuna eklemişti.

2018’de Barcelona’dan Başakşehir’e gelirken Mercedes E serisi otomobil alan ünlü futbolcunun garajında, ayrıca bir Bentley Bentayga ve Lamborghini Gallardo da bulunuyor.

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