12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:17 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:17

Galatasaray'a uzun zaman sonra dönen Arda Turan, yayıncı kuruluş beIN Sports'a gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı. Fiziksel durumundan İspanya günlerine, bu sezon ki hedeflerinden Milli Takım'a kadar detaylı ifadeler kullanan Arda Turan, eski takım arkadaşı Falcao hakkında da konuştu

"SONUNA KADAR HOCA'NIN YANINDA DURURDUM"



"Fatih Hoca, ekranlar önünde ‘Arda’yı istiyorum, herkes ikinci bir şansı hak eder.’ dedikten sonra ben tamamıyla transfer konusunu kapattım. O günden, bugüne kadar gelen tüm transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddettim. Konu çok basitti. Hoca, benim için böyle bir şey diyorsa, ben sonuna kadar hocanın yanında dururdum. İlk önce Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Hayatımdaki bütün duyguları bana yaşattı ve beni hep iyi, özel hissettirdi. Bu transfer döneminde de kendimi yine özel hissetmemi sağladığı için ona çok teşekkür ederim"

"KENDİMİ MUTLU HİSSETMEDİĞİM YERDE DURMAM"



"Barcelona da olsa, dünyanın en önemli takımı da olsa, ben kendimi mutlu hissetmediğim yerde durmam. Para, pul benim için hiçbir zaman konu değildir. Ben, Atletico Madrid’in '10 numarası' olarak oraya gittim, önemli bir oyuncu olarak. Önemli de bir rol aldım ama sonrasında, Valverde gelince, beni önemsiz hissettirince, konu oraya gitti"

"Messi, Suarez, Neymar’dan sonra en iyi istatistiği yaptığımda, Valverde takımın başına gelip, hazırlık maçları dahil beni doğru düzgün oynatmayınca, ben orada konuyu kapattım."

BİLAL AĞABEYE ÇOK KIRILDIM



En büyük hatam, milli takımda Fatih hoca ile yaşadığım sorun. Ne olursa olsun, o sorunu yaşamamalıydım. Bilal ağabey benim evimde olan biriydi, hayatım boyunca en çok röportajı onunla yaptım. Bana bir telefon bile açmadan, bu kadar yakınken, ah bu paranın gözü kör olsun diye manşet attı. Primci, primci, primci...

Ne paraymış ya! Bir telefon beklerdim. Ben kimseden 1 lira para istemedim, bugün de söylüyorum. Ben milli formayla parayı yan yana koyacak bir insan değilim. Ben onu namus olarak üzerimde taşıdım. Ama bütün genele bakarsak, ne yapıyorsun Arda ya, öyle bir şey yapılır mı? Hatalıyım ama çok kırıldım. Çok kırıldım... Ve inşallah bu röportaj milat olur, bir daha geçmişi konuşmak istemiyorum. Herkese hakkımı helal ettim. Sadece Galatasaray'ı sevip, Fatih hoca ile futbol oynayıp keyfini almak istiyorum.

"MİLLİ FORMAYLA PARAYI YAN YANA KOYACAK BİR İNSAN DEĞİLİM"



"O arada milli takımda yaşanan süreçler... Bir anda kendimi tekrardan ülkeye dönüp ispatlama gereği hissettim. Karar doğru muydu, yanlış mıydı, hatalı mıydı..Bugün dahi söylüyorum, ben kimseden 1 lira para istemedim. Bugün de aynı. Milli formayla parayı yan yana koyacak bir insan değilim. Bu, hayatım boyunca çok ağrıma gitti. Ben, onu namus olarak üstümde taşıdım hep"

MESSI'YLE ÇOK İYİYDİK

Düşünülenin aksine Messi’yle çok iyi bir ilişkim vardı. Beraber oynamayı da severdik, saha içinde de belli olacağı üzere. Ayrılık kararı, tamamiyle benim. Valverde dahil hiç kimse bana, ‘Arda, buradan ayrıl.’ demedi. Messi, Suarez, Neymar’dan sonra en iyi istatistiği yaptığımda, Valverde takımın başına gelip, hazırlık maçları dahil beni doğru düzgün oynatmayınca, ben orada konuyu kapattım.

"100 BİN KİŞİNİN İÇİNDE, 40 KİŞİNİN ŞAMPİYONLUK ÇIĞLIĞINI DUYUYORSUN"

"Camp Nou’da şampiyon olduğumuz gün, sakatlanıp oyundan çıkmıştım. Nefes alamıyordum, Diego Costa da sakatlanıp çıkmıştı. Yanımda oturuyordu. 100 bin kişinin içinde, 40 kişinin şampiyonluk çığlığını duyuyorsun. Bence, Leicester’ın şampiyonluğundan da daha önemli. Tarihteki en önemli lig şampiyonluğu olabilir çünkü bir tarafta Messi var, bir tarafta Ronaldo var. Puan kaybetmediler, sinir oluyorsun..."



"HOCAMIN, FALCAO’NUN VE BENİM SAHİP OLDUĞUM BİR KUPA..."



"Zaten Falcao ile konuşuyorduk. Falcao’nun ne yapacağını, televizyonda izlerken bile biliyorum. O da oynadıkça ritim bulabilen, hissetikçe kazanmayı daha çok isteyen ve futbol için aç bir oyuncu. Fatih hoca onu daha iyi gözlemlemiştir. Yeni sezonda çok daha iyi olacaktır. UEFA Avrupa Ligi de bizim için şans olabilir. Hocamın, Falcao’nun ve benim sahip olduğum bir kupa. Alıştığımız başarıyı yeniden tekrarlayabiliriz"

"AVRUPA LİGİ DE BU SENE BUNUN İÇİN İYİ BİR FIRSAT OLABİLİR"



"Bu sene için hedefimiz; lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi şampiyonluğu ve Türkiye Kupası.Artık; Türkiye’deki başarılar yerine Avrupa’daki başarıların bizim için daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Avrupa Ligi de bu sene bunun için iyi bir fırsat olabilir"

"FEGHOULİ LİGİN EN İYİ OYUNCUSU"



"Elbette verilirse takıma liderlik yapacağım ama ben oynamaya geldim. Uzun yıllar futbol oynayacağım. Bırakmaya gelmedim, oynamak istiyorum. Kaliteli oyuncularımız var. Feghouli’nin, ligin en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum"