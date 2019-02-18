Arda Turan'dan şampiyonluk sözleri!

Lider Medipol Başakşehir kritik Antalyaspor virajını kayıpsız geçti. Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Arda Turan, şampiyonluk yarışını yorumladı.

"Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maçlara iyi hazırlanıyoruz. Azınlık olarak bütün etkenlere karşı oyun içinde kalarak kazanmaya devam ediyoruz, bakalım... İpi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum çünkü iyi oynuyoruz.

Bugün sahada herkes çok centilmendi. Hakem arkadaşlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başkana ve hocaya, bana güvendikleri için teşekkür ederim. Güvenlerini boşa çıkarmayacağız.

Galatasaray, Beşiktaş ve diğer büyük takımlar ile başa çıkmak çok zor. Onlar çok büyük camialar. Bazen çoğunluk içinde azınlık olmak daha iyi. Belki de hayatımızdaki en özel kupa olacak. Şampiyonlar Ligi hayalimiz var."