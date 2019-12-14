Arda Turan'ın Beşiktaş'a geleceği iddia edildi
Başakşehirli Arda Turan’ın Ocak’taki ara transferde Galatasaray’a değil, Beşiktaş’a transfer olacağı iddia edildi.
- Star Spor
Galatasaray'ın kapısından dönen Arda Turan'ın teknik direktör Abdullah Avcı ile yakın ilişki içinde olduğu ve yeniden eski Arda seviyesine çıkabileceği tek takımın Beşiktaş olduğunu düşündüğü ileri sürüldü.
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