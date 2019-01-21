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Arda ve Robinho ateşledi

Trabzonspor’u deplasmanda 4-2 yenerek ikinci yarıya 3 puanla başlayan lider Başakşehir’de; ilk yarıda verim alınamayan Arda Turan ile Sivas’tan alınan Brezilyalı yıldızın etkili performansları dikkat çekti.

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SÜPER Lig’de ikinci yarıya deplasmanda aldığı 4-2’lik Trabzon galibiyetiyle giren lider Medipol Başakşehir’de Arda Turan ile yeni transfer Robinho ön plana çıktı. Turuncu-Lacivertliler’in ceza ve sakatlıklar yüzünden ilk yarıda çok faydalanamadığı Arda, Trabzon önünde Barcelona’daki günlerinden esintiler sunarken, İrfan Can, Emre Belözoğlu ve Robinho ile gösterdiği uyumla galibiyette önemli rol oynadı. Sivas’tan ara transferde alınan Sambacı da hücuma verdiği katkıyla ne kadar faydalı olacağını gösterdi. Ligde en zor deplasmanlardan birinden kayıpsız çıkan Avcı’nın öğrencileri perşembe günü kupada Hatay, pazartesi günü de ligde Kasımpaşa ile karşılaşacak. 

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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