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Spor

Arenas'a göre bir sonraki Amerikalı MVP, Zion olabilir!

Eski NBA oyuncusu Gilbert Arenas, New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın bir sonraki Amerikalı MVP olabileceğini söyledi.

10 Ekim 2023 Salı 19:58 - Güncelleme:
Arenas'a göre bir sonraki Amerikalı MVP, Zion olabilir!
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Eski NBA oyuncusu Gilbert Arenas, New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın bir sonraki Amerikalı MVP olabileceğini söyledi.

NBA'deki normal sezon MVP'si ödülü, son yıllarda Amerikalı oyuncuların yerine uluslararası oyuncuların kazandığı bir ödül haline gelmişti.

James Harden'ın 2018'de MVP ödülünü evine götürmesinden bu yana geçen beş senede, bu ödülü sırasıyla Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic ve Joel Embiid kazanmıştı.

Arenas, yakın zamanda 'Gil's Arena' podcast'inde bu seriyi hangi Amerikalı oyuncunun bozabileceğini şu şekilde tartıştı:

"Tatum'ın takımıyla derecesi iyi olabilir, o yüzden Tatum diyebiliriz. Zion var! Çünkü eğer gelip 27-11'lik bir ortalama yakalarsa ve takımını ilk iki veya üçüncü sıraya sokarsa, muhtemelen adaylar arasına girebilir. Sürekli girip çıktığı, fakat oynadığında iyi rakamlar yakaladığı için ben Zion diyorum. Eğer 65 civarında maç oynarsa, rakamlarının ne olacağını tahmin edebiliriz."

Arenas, süperstarlarla dolu takımları nedeniyle Kevin Durant ve Damian Lillard gibi oyuncuların MVP olma şansının olmadığını söylerken, Anthony Davis'in de potansiyel bir aday olduğunu, ancak bunun için LeBron James'in ona parlayacak platformu sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

  • Zion MVP
  • Gilbert Arenas
  • New Orleans

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