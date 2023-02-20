İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2023 Pazartesi / 30 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8165
  • EURO
    20,0833
  • ALTIN
    1114.24
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arjantin Açık'ta kupanın sahibi Carlos Alcaraz oldu
Spor

Arjantin Açık'ta kupanın sahibi Carlos Alcaraz oldu

Buenos Aires'te düzenlenen Arjantin Açık'ta final mücadelesinde Cameron Norrie'yi 2-0 yenen İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, kupayı kazandı.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 00:49 - Güncelleme:
Arjantin Açık'ta kupanın sahibi Carlos Alcaraz oldu
ABONE OL

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığının ardından bu yıl korta çıktığı ilk turnuva Arjantin Açık'ta kupaya uzandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvasında mücadele eden 19 yaşındaki tenisçi, finalde dünya 12 numarası Büyük Britanyalı Cameron Norrie ile karşılaştı.

1 saat 33 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup eden dünya 2 numarası Alcaraz, kupanın sahibi oldu.

Geçen sezon biri grand slam olmak üzere 5 turnuvadan zaferle ayrılan ve gösterdiği üstün performansla dünya sıralamasında zirveye kadar yükselen Alcaraz, kasım ayında yaşadığı sakatlığın ardından kortlardan uzak kalmıştı. İspanyol tenisçi, bu sene katıldığı ilk turnuvadan zaferle ayrılarak kortlara formda bir başlangıç yaptı.

  • carlos alcaraz
  • arjantin açık
  • Buenos Aires
  • Cameron Norrie

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.