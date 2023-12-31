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Spor

Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi'ye Premier Lig'den 2 talip

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için ülkesinin basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Başarılı golcüye Premier Lig'in iki köklü kulübü talip oldu. İşte detaylar...

31 Aralık 2023 Pazar 15:45 - Güncelleme:
Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi'ye Premier Lig'den 2 talip
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Arjantin basınında yer alan habere göre; attığı goller ve yüksek performansıyla Avrupa'da yeni gözde hale gelen Icardi'ye, Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham'ın talip olduğu yazıldı.

Haberde, iki takımın da forvet arayışında olduğu ve sezonun geri kalanında Mauro Icardi'nin takımlarında olmasına sıcak baktıkları kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 27 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 17 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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