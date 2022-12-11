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Spor

Arjantin-Hırvatistan yarı finalinin hakemi belli oldu

2022 Dünya Kupası'nın yarı final mücadelesinde Arjantin ile Hırvatistan'ın karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu.

AA11 Aralık 2022 Pazar 23:30 - Güncelleme:
Arjantin-Hırvatistan yarı finalinin hakemi belli oldu
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 13 Aralık Salı günü oynanacak mücadelede Daniele Orsato düdük çalacak.

Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla olacak.

Bu karşılaşmayı kazanan takım, Fas-Fransa maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

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