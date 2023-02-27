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Spor

Arjantin'de Lionel Scaloni ile yeni sözleşme imzalandı

2022 Katar Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin Milli Takımı'nda teknik direktör Lionel Scaloni ile yeni sözleşme imzalandı.

IHA27 Şubat 2023 Pazartesi 21:27 - Güncelleme:
Arjantin'de Lionel Scaloni ile yeni sözleşme imzalandı
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Son dünya şampiyonu Arjantin, Teknik Direktör Lionel Scaloni ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Arjantin Milli Takımı'nın başına 2018 yılında geçen ve bu süre zarfında 3 kupa kazanan 44 yaşındaki Scaloni, Tangocular ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Yeni sözleşme Arjantin Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak açıklandı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Scaloni, Arjantin Milli Takımı ile 2021 yılında Copa America, 2022 yılında da Finalissima'da kupaya uzandı.

Scaloni ile 57 maça çıkan Tangocular, bu karşılaşmalarda 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

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