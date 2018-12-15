Arjen Robben'in yeni takımı belli oldu

Sezon sonunda Bayern Münih’ten ayrılacak olan Arjen Robben’in kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu haline geldi.

Fanatik'in haberine göre; daha önce Türkiye’deki büyük kulüplerle de ismi anılan Robben’e en ciddi teklifin, 2002-2004 yıllarında oynadığı ülkesi Hollanda’nın önemli ekibi PSV Eindhoven oldu. 34 yaşındaki yıldızın, teklife sıcak baktığı konuşuluyor.

İLK YARIYI KAPATTI

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, düzenlediği basın toplantısında Robben'in bacağındaki kas ağrılarından şikayet ettiğini belirterek, "Robben, bu yarı sonuna kadar forma giyemeyecek. Başka bir şey olma riski de var. Devre arası ona iyi gelecek." diye konuştu.

Kovac, 34 yaşındaki Robben'in Katar'da yapılacak devre arası kampında takımla çalışmalara başlayacağını kaydetti.