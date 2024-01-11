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Spor

Arkas Spor, İspanya'da avantajı kaptı

Arkas Spor, CEV Kupası Play-Off Turu ilk maçında konuk olduğu İspanyol ekibi Rio Duero'yu 3-1 yenerek avantajlı bir skor İzmir'e döndü.

IHA11 Ocak 2024 Perşembe 10:17 - Güncelleme:
Arkas Spor, İspanya'da avantajı kaptı
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Arkas Spor, CEV Kupası Play-Off Turu ilk maçında İspanyol ekibi Rio Duero'ya konuk oldu. Los Pajaritos Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-1'lik skorla geçen İzmir ekibi, İspanya'da avantajlı bir skor elde eti. Bu zorlu müsabakanın rövanşı ise 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Arkas Spor'un her türlü alacağı galibiyetin yanı sıra en az 2 set kazanması durumunda rakibini elemeyi başaracak.

Öte yandan Arkas Spor, 13 Ocak Cumartesi günü Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart'ı konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saatler 16.00'yı gösterdiğinde başlayacak.

  • CEV Kupası Play-Off Turu
  • arkas spor
  • voleybol
  • Rio Duero

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